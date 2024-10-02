İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle İstanbullular, şehrin kurtuluşunu atölyeler, konserler ve söyleşilerle anacak. Kutlamalar, 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş Meydanı’nda yapılacak ücretsiz konser ve gösterilerle son bulacak. Ünlü sanatçı Melek Mosso, bu özel geceye sahne performansıyla renk katacak.

Ayrıca İBB, İstanbul’un kurtuluş günü olan 6 Ekim Pazar günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak.

6 EKİM’DE MELEK MOSSO BEŞİKTAŞ MEYDANI’NDA

İBB’nin düzenlediği bu kutlamalar, İstanbul’un tarihini ve kültürel mirasını vurgularken, şehrin çeşitli mekanlarında beş gün boyunca gerçekleşecek. Taksim Maksemi Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Hisarı, İBB Atatürk Müzesi, Artİstanbul Feshane ve Beşiktaş Meydanı gibi önemli mekânlar; konserler, söyleşiler ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Tarihseverler için bir önemli etkinlik de, Emrah Safa Gürkan’ın 5 Ekim Cumartesi günü Beyoğlu Sineması’nda vereceği “Milli Mücadele ve İstanbul: İşgalden Kurtuluşa” başlıklı söyleşisi olacak. Gürkan, İstanbul’un işgal döneminden kurtuluş sürecine dair tarihsel bir perspektif sunacak.

Müzik tutkunları ise Dilek Türkan’ın 6 Ekim Pazar günü Metrohan’da saat 14:00’te gerçekleştireceği “İstanbul Şarkıları” konserinde İstanbul’un eşsiz müzikal mirasını dinleme fırsatı bulacak. Aynı günün akşamı Beşiktaş Meydanı’nda Melek Mosso’nun vereceği büyük konserle etkinlikler son bulacak.