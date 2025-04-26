İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın, çatı katlarına ilişkin imar düzenlemesi teklifi mart ayı İBB Meclisi’nden oybirliği ile geçti. Bu değişiklikle, çatı katlarının kullanımını standart hale getirilmesi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın uygulamaları çalışmalarına 2020 yılında başladığı, deprem gerçeği göz önüne alınarak, kentsel dönüşümü hızlandırabilmek ve riskli yapılar yerine sağlam yapıları inşa edebilmek adına, çatı aralarının bağımsız kat olarak kullanımına yönelik imar düzenlemesi teklifi mart ayı İBB Meclisi’nden oybirliği ile geçti.

KAÇAK KULLANIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mevcut planda kat sayıları değiştirilmeden, kullanışsız çatı arası piyeslerinin kullanılabilir ve konforlu mekanlar haline dönüştürerek bağımsız bölüm haline getirilmesi ile; şehir siluetine olumlu katkı sağlanması, kaçak kullanımların önüne geçilmesi, çatı arasındaki elverişsiz hacimlerin kullanıma kazandırılması, yüksek olan arsa ve yapı üretim maliyetlerinin verimli kullanılması açısından yapı kalitesinin yükseltilmesi, çatı altlarında kalan mekanların değerlendirilmesi neticesinde, son katların da ara katlar gibi ekonomiye katılması, çatı katlarının yeterli düzeyde aydınlık ve temiz hava alması, mevcut nüfus karşısında yetersiz kalan konut eksikliğini bir ölçüde giderilmesi ve orta gelir grubuna yönelik konut üretiminin sağlanması ve kentsel dönüşümün önünün açılması amaçlandı.