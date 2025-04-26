Çocukların Nilüfer’ini oluşturmak için izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla 44 kurumdan 300 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen “Çocuk Hakları Çalıştayı” rapor haline getirildi. Geleceğin yetişkinleri Nilüferli çocuklar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile buluşarak, kendilerinin de öneri ve talepleri ile şekillendirdikleri raporu ilettiler.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği “Çocuk Hakları Çalıştayı”nın sonuçları rapor haline getirildi. 44 kurumdan 300 kişinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda “Çocukların Nilüfer’i” için yol haritası ele alındı. Çalıştay öncesinde, çocuklarla, haklarının ve beklentilerinin konuşulduğu atölyeler düzenlendi. Çalıştaydan çıkan sonuçlar da yine çocukların da görüşleri dikkate alınarak rapor haline getirildi.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Çalı, Unçukuru ve Fethiye Çocuk ve Kadın Akademileri’nden katılan ve rapora katkı sunan çocuklar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile buluştu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki buluşmada, Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ile Bukle Erman da hazır bulundu.

“HEPİMİZİN EMEĞİ VAR”

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yasemin Arslan, Başkan Şadi Özdemir’e hazırlanan Çocuk Hakları Çalıştayı Raporu’nu verdi. Arslan, hem çalıştayda hem de çocuk meclisinde talep ve önerileri konuştuklarını dile getirerek, “Bu raporda her birimizin emeği var” dedi.

“ONLARA GÜVENİYORUZ”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de çocukların Nilüfer için her zaman çok kıymetli olduğunu söyledi. “Herkesin aklının yansıdığı hepimizin olan bir Nilüfer yaratmak istiyoruz” diyen Başkan Şadi Özdemir, bu nedenle çalıştayın ve sonuçlarının önemli olduğuna dikkat çekti. Çalıştay sürecinde fikir ve önerileriyle çocukların başından sonunda kadar rehberlik ettiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Çocuklardan gelecek proje önerilerine her zaman açığız. Onlara çok güveniyoruz” diye konuştu.

Kenti planlarken, yeni mekanlar oluştururken kentte çocukların yaşadığını da dikkate alan bir inşa süreci oluşturmak gerektiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Bunları daha da göz önüne alarak hareket edeceğiz” diye konuştu.