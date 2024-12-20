İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol sonrasında bir önemli adımı da Mudanya’da attı. Vatandaşlar için ilçede ‘Miras Ofisleri’ de oluşturulacak.BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi ile kentin tarihini koruma ve yaşatma adına ‘kültürel miras’ iş birliği protokolünü imzaladı. Mudanya’nın Mütareke ile Halitpaşa mahalleleri arasında kalan eski Rum evlerinin yoğunlukta olduğu kültürel gezinin sonrasında söz konusu protokol, Mudanya Kent Müzesi olarak kullanılan Tahir Paşa Konağı’nda imzalandı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel’in belediye başkan yardımcıları ve bürokratları ile hazır bulunduğu törende iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras’ın daha önce yaptıkları ve birikimlerinin kendilerine önemli bir ışık tutacağını belirterek, “Birlikte yapacağımız çok iş var. İlk işimizin de kimliğimizi hatırlamak ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Bu işbirliğini 9 aylık hizmet döneminde attığımız en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat ise, 2019 yılında göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesiyle birlikte ‘Kentlerin tarihi kimliği olmadan, geleceği olmaz’ vizyonuyla İBB Miras’ın temellerinin atıldığını anımsatarak, İBB Miras’ın Türkiye’nin ortak değeri olduğunu, birikimlerini Bursa ve Mudanya için de paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Mudanya’nın güçlü dokusu ve mimari kimliğine vurgu yapan Dr. Polat, yapacakları işlerle ilçeye güzel şeyler katacaklarını söyledi. Bu arada imzalanan iş birliğinin aynı zamanda deprem güçlendirme ve restorasyon konularında vatandaşlara destek olmak için “Miras Ofisleri”nin kurulması da amaçlanıyor.

