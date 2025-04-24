Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ardından gelen artçı sarsıntılar sürerken İstanbul Valisi Davut Gül, deprem ardıdnan 5 ilçede incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Silivri ve Büyükçekmece başta olmak üzere Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda Vali Gül, 5 ilçedeki AFAD Merkezlerinde koordinasyon toplantıları düzenleyerek kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

https://twitter.com/TC_istanbul/status/1915292494318780471

Öte yandan Vali Gül, depremden etkilenen vatandaşlarımızı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Bu kapsamda Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.