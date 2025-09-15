Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Akçalar-Fadıllı İncir Festivali bu yıl da renkli ve lezzetli anlara sahne oldu. Akçalar Göl Kıyısı’nda düzenlenen festivalde, incirli lezzetler yarışması ve üretici yarışmaları ile Bursa’nın dünyaca ünlü siyah inciri tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Akçalar-Fadıllı İncir Festivali’nin 11’incisi, Akçalar Göl Kıyısı’nın doğal güzelliği eşliğinde düzenlendi.

Bursa siyah incirinin tanıtımı ve üreticiyle vatandaşın buluşması amacıyla organize edilen festivale, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Hafize Usturalı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Özge Kaya, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil, Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Hafize Usturalı, Bursa siyah incirinin sadece bir lezzet değil, tarih, kültür ve emekle bütünleşmiş bir simge olduğunu vurguladı. Usturalı, festivalin Akçalar ve Fadıllı halkının kültürünü, doğasını ve dayanışmasını tanıtma fırsatı sunduğunu belirterek, “Burada atılan her adım, yerel kalkınmanın, tarımsal üretimin, kırsal turizmin ve birlik ruhunun yansımasıdır. Toprağımıza sahip çıktıkça, emeğe değer verdikçe, geleceğe daha umutla bakabiliriz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise Bursa’nın tarım ve üretim kültürüyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Gazioğlu, incirin bereketli toprakların en özel meyvelerinden biri olarak hem üreticiye kazanç sağladığını hem de kentin marka değerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

YARIŞMALARIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından festival, Nilüfer Halk Dansları ekibinin renkli gösterileriyle devam etti. Festivalin en çok merak edilen etkinliklerinden olan “İncirli Lezzetler Yemek Yarışması” ve “En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması”nda kazananlar da belli oldu.

Jüri üyeliklerini Rafet Bakoğlu, Cemal Adıgüzel, Ali Hikmet Alaşan, Pelin Hacer ve Selçuk İlhan’ın yaptığı “En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması”nda, Berre Kargılı üçüncü, Ramazan Şenbiçer ikinci ve İlker Koçoğlu birinci oldu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, NİLSADER Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Aşçılar Derneği Necmettin Baştürk, şefler Tarık Nimet Kahrıman, Tarık Sevil Karaca ve eğitmen Aybiçe Taylak’ın jüri üyesi olduğu “İncirli Lezzetler Yemek Yarışması”nda ise birbirinden lezzetli 10 tarif dereceye girmek için yarıştı.

Yarışmada Azbiye Tazefidan “Mutancana Yemeği” tarifiyle birinci, Beytiye Kaynar “Cızbana” tarifiyle ikinci, Maşide Kavuncu Keskin ise “İncir Dolması” yemeğiyle üçüncü oldu.

Festivalde Roman Orkestrası ve sevilen grup Retrobüs sahne alarak, şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.