İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 28 kişiyi gözaltına aldı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç çetelerine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Çalışmalar neticesinde, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.