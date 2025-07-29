İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Volkan Demir, son dönemde rekor seviyeye ulaşan su tüketimine dikkat çekerek, kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele için tasarruf çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Volkan Demir, son dönemde İstanbul’daki su tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

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Kuraklık ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadelede en büyük gücün suyu tasarruflu kullanmak olduğunu vurgulayan Demir, “Her damla suyun kıymetini bilelim; gereksiz su kullanımından kaçınalım. Su hepimizin yaşam kaynağıdır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir İstanbul bırakmak için suyumuzu birlikte koruyalım, çağrısında bulundu.

Kaynak: İGF