Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin 13 binanın incelendiğini, 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından en çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) olduğunu belirtti.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 15 bin 13 binayı incelediklerini kaydeden Bakan Kurum, 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız” mesajını paylaştı.

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.