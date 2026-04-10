İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, silahlı bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin el bombası ve ağır silahlarla eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, elebaşılığını ceza infaz kurumunda bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı örgütün, hiyerarşik yapı içerisinde emir-komuta zinciriyle hareket ettiği belirlendi. Suç örgütünün 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'genel güvenliği tehlikeye sokma', 'iş yeri ve ikamet kurşunlama', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' gibi 10 ayrı olaya karıştığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş ile çek ve senetler ele geçirildi.

Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, savcılık kamu güvenliğine yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.