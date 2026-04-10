Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonla ilgili açıklama yaparak sürece şeffaflıkla yaklaştıklarını ve hukuka güvendiklerini belirtti.

MERSİN (İGFA) - Mersin Yenişehir Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, belediyeye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit imzasıyla yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kişi ya da kurumun kendisini hukukun üstünde göremeyeceği vurgulandı. Açıklamada, ilgili kurumlar tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde paylaşıldığı belirtilerek, sürecin tam bir şeffaflık ve iş birliği içinde yürütüldüğü ifade edildi.

Belediye yönetimi, kamu kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı konusunda hassasiyetin sürdüğünü ve idari süreçler ile iç denetim mekanizmalarının titizlikle çalıştığını kaydetti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gelişmeler oldukça açıklama yapılacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan teyit edilmemiş ve spekülatif bilgilere itibar edilmemesi istendi.

Belediye, sürecin hukuka olan inanç çerçevesinde takip edildiğini de vurguladı.

Hatırlanacağı gibi CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlenmiş, arama başlatılan belediyede 31 kişinin gözaltına alınmıştı.