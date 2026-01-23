İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını yurtdışında firari U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'PİRO' kod adıyla bilinen ve elebaşılığını yurtdışında firari olarak sürdüren U.Ş.'nin yönettiği suç örgütüne yönelik çalışmalar genişletildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, örgüte yönelik 17 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından tespit edilen yeni eylemler doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda, 27 Aralık 2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde Bulut Motors isimli iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayıyla bağlantılı olarak toplam 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik 22 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.