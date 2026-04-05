İstanbul Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği karate kurslarına katılan öğrenciler, başarılı eğitim döneminin ardından sertifikalarını alarak mezun oldu. Geleceğin karatecilerini yetiştirmek adına düzenlenen kursların sonunda çocuklar hünerlerini sergiledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi ve Pars Spor Academy (Pars Karate Spor Kulübü) işbirliğiyle düzenlenen ve 2 ay süren temel karate eğitimini içeren 2. dönem kurslarına katılan çocuklar mezun oldu. Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreni öncesi çocuklar ve önceki dönem mezunları, öğrendikleri hareketleri uygulamalı gösterirken, tüm hünerlerini sergiledi.

Ayrıca 1. dönem mezunlarından kız öğrenciler, kadınlara yönelik saldırılara karşı, kadınların karateyle kendilerini nasıl savunacaklarını hareketlerle gösterdi. Gösteri sonrası çocuklar, sertifikalarını alarak mezun oldular.

Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra öz disiplin, özgüven, saygı, dikkat ve sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslar; çocukların kurallara uyma, beden kontrolü ve odaklanma becerilerini geliştirerek sportif ve kişisel gelişimlerine önemli katkı da sağladı.