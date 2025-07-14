İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan İ.A.’nın liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda 89 şüphelinin yakalandığını, 214 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da kırmızı bültenle aranan İ.A.’nın (yurt dışı firari) elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, operasyonda 89 şüphelinin yakalandığını ve 214 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Örgütün, motosiklet ve çalıntı araç kullanarak kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ve motosiklet hırsızlığı gibi 116 ayrı suç eylemine karıştığı tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1944712733556981815

Operasyonda; 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 1 kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 atölye ve 250 ayrı adreste yapılan aramalarda, suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan unsurlar da ortaya çıkarıldı. Ayrıca, örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen İstanbul Valisi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nü tebrik ederek, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.