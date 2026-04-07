Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konulmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde dün başlayan direniş devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Gece boyunca Meslek Fabrikası binası önünden bir an olsun ayrılmayan ve sandalye üzerinde sabaha kadar nöbet tutan Başkan Tugay'a destek de büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yanı sıra binlerce İzmirlinin de destek verdiği direnişe, bu sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay da katıldı. Atabay, Başkan Tugay ile fabrika önünde buluşarak oturma eylemine eşlik etti.

Meslek Fabrikası'nın birçok yurttaşa istihdam olanağı sağladığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, 'Bu sabah buraya geldim. Başkanımız Cemil Tugay'ın bu haklı davasında yanında yer almak istedim. Dayanışma için buradayız. Ben İzmirliyim. Bu binalar ben doğduğumda buradaydı. Şehir gelişirken bunların nasıl yapıldığını, belediyenin ciddi kaynaklar harcayarak burayı nasıl değiştirdiğini biliyoruz. Çok faydalı işler için kullanıldı. Genç, kadın istihdamı yaratmak için kullanıldı. Şimdi bu şekilde el konulması hem vicdanen dayanılır gibi değil, hem de hukuken doğru değil. Hukukun bir kez daha araçsallaştırılmasını doğru bulmuyoruz. O yüzden de beraberiz, beraber olmaya devam edeceğiz ve direneceğiz. Buradayız. Ne kadar gerekiyorsa da burada olacağız' dedi.

EMEKÇİLER DE SAHA DA

Meslek Fabrikası için nöbet tutan belediye çalışanları ve yurttaşlar adına konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin 'Bu iş yeri bizim iş yerimiz. İş yerimizi kimseye teslim etmeyeceğiz. Biz buradayız. İş yerimizi geri alana kadar buradan ayrılmayacağız' dedi.

Protestocular, 'Hakkımız olanı istiyoruz direne direne kazanacağız', 'Dik dur eğilme bu emekçi seninle', 'Fabrika halkındır halkın kalacak', 'Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz' sloganları attı.