İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ, Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi’nde “Immersive Yoga” etkinliğine ev sahipliği yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dijital Deneyim Merkezi, Immersive Yoga etkinliğiyle katılımcılarına sınırların ötesinde bir yoga deneyimi sunmaya devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde 22 Nisan, 29 Nisan, 6 Mayıs ve 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin biletleri satışa çıktı.

INTERSPORT’un desteği ve YogaKioo’nun deneyimli eğitmenleri eşliğinde gerçekleşecek derslerde, farklı yoga teknikleri ve stilleriyle hem bedeninizi hem de zihninizi dinlendirecek bir yolculuğa çıkacaksınız.

Görsel ve işitsel bütünlükle desteklenen bu deneyim, yalnızca yogayla ilgilenenlere değil, aynı zamanda sanat ve teknolojiyle iç içe olmayı seven herkese hitap ediyor.

Şehrin karmaşasından uzaklaşmak, iç huzurunuzu yeniden keşfetmek ve dijital sanatın büyüsüyle dinginliğe ulaşmak isteyenler için bu etkinlik kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.