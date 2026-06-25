Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, TEİAŞ tarafından hesaplanan geri ödemeye esas yatırım tutarları, TÜFE verileri dikkate alınarak yıllık olarak güncellenecek.

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında bağlantı ve sistem kullanım süreçlerine ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile iletim tesislerine ilişkin yatırım geri ödeme hesaplamalarında güncelleme esasları yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklikle, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 20'nci maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, metodoloji kapsamında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından hesaplanan geri ödemeye esas yatırım tutarı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değerleri kullanılarak güncellenecek. Güncelleme işlemi, geri ödemenin başlamasının ardından her yıl ocak ayında bir kez gerçekleştirilecek. Hesaplamalarda, bir önceki aralık ayına ait TÜFE değerleri esas alınacak.

İlk güncelleme ise geri ödemenin başladığı ayı takip eden ilk ocak ayında yapılacak. Bu işlemde temel endeks değeri olarak, bağlantı anlaşmasında yer alan iletim varlıklarının en son geçici kabul onayının yapıldığı aya ilişkin endeks kullanılacak.

YENİ DÜZENLEME 2026 SONRASI TESİSLERİ KAPSIYOR

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, söz konusu güncelleme işlemlerinin kapsamı da belirlendi. Buna göre, yatırım tutarı güncellemesi yalnızca 27 Ocak 2026 tarihinde ve sonrasında geçici kabulü onaylanan iletim tesisleri için uygulanacak.