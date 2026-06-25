Öğrenciler, biriktirdikleri ambalaj atıklarını Kütahya Belediyesi Sıfır Atık Market'e getirerek geri dönüşüme destek oldu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Şeker İlkokulu öğrencileri, evlerinde ve okullarında topladıkları ambalaj atıklarını Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Sıfır Atık Market'e getirerek geri dönüşüme değerli bir katkı sundu.

Çevre bilincini küçük yaşlarda benimseyen öğrencilerimiz, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüm sürecine kazandırılması konusunda örnek bir davranış sergilerken, sürdürülebilir bir gelecek adına farkındalık oluşturdu.



Etkinlikte öğrencileri karşılayan Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rıdvan Yavuz ile belediye personeli, Sıfır Atık Market'in işleyişi ve geri dönüşümün çevreye sağladığı katkılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrenciler merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, sıfır atık kültürünün önemi konusunda da bilinçlendirildi. Program sonunda çevreye duyarlı davranışlarıyla örnek olan öğrencilere teşekkür edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kütahya Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak amacıyla sıfır atık çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.