35 yapay resif bloğu, Dünya Denizcilik Günü'nde denize indirildi; proje 3D yazıcı teknolojisi ve yapay zekâ destekli takip sistemiyle fark yaratıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, denizleri korumak ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre sunmak amacıyla başlattığı Yapay Resif Projesi kapsamında, 35 yapay resif bloğu 25 Haziran Dünya Denizcilik Günü'nde denize indirildi.

Denizle buluşturulan yapay resifler Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ALDAŞ tarafından 3D yazıcı teknolojisi ve dijital üretim sistemleri kullanılarak üretildi.

Yapay Resif Projesi, çevrimiçi su kalitesi ölçümleri ve yapay zekâ destekli takip uygulamaları gibi sahip olduğu yenilikçi yaklaşım sayesinde Türkiye'de ve dünyada fark yaratan örnek bir çevre yatırımı olma niteliği taşıyor.

ANTALYA'DA HIZLI BÜYÜMENİN FATURASINI DENİZALTI ÖDEDİ

Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Yapay Resif Projesi'nin önemine değinerek, deniziyle güzel olan, deniziyle beslenen, deniziyle büyüyen Antalya'da deniz altının çöl halinde olduğunu söyledi.

40 yıl öncesine kadar Antalya'da gayet canlı bir denizaltı yaşamı olduğunun bilindiğini söyleyen Vali Şahin, Antalya'nın bu 40 yılda nüfus olarak büyüdüğünü, turizm ve tarım faaliyetlerinde önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Antalya'nın 2026'da Birleşmiş Milletler Dünya İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Vali Hulusi Şahin, 'Bu ilkim zirvesinde söyleyecek sözü olan bir şehir olmak istiyoruz. Bu nedenle 2026 yılının başından itibaren Antalya Valiliği'nin öncülüğünde özellikle denize odaklanan bir inisiyatif geliştirdik. İsmini de Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatif koyduk. Bu inisiyatifin ana vizyonu denizimizi muhafaza etmek ve denizimize daha temiz hale getirecek faaliyetleri yapmak. Bu süreçte bize büyük destek sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyemizin kıymetli ailesinin mensuplarına çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

DENİZ, EN ÖNEMLİ ZENGİNLİKLERİMİZDEN

Antalya'nın, dünyanın en özel kıyı kentlerinden biri olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de, Antalya'nın en önemli zenginliklerinden birini denizi olduğunu söyledi. Her geçen gün etkilerini arttıran iklim krizi, çevre kirliliği ve insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemini daha fazla tehdit eder hale geldiğine değinen Özdemir, 'Akdeniz, iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden bölgelerden biri olarak bu tehditlerle karşı karşıyadır. Bu nedenle denizlerimizi korumak, gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun da bir gereğidir' dedi.

AKDENİZ'E DEĞER VERME ZAMANI GELDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin bu bilinçle, Antalya için çok önemli olan ve uzun bir süredir üzerinde çalışılan Yapay Resif Projesi'ni hayata geçirdiğini söyleyen Başkan Vekili Özdemir, bu proje ile denizlerin korunmasına, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine ve su altı yaşamının güçlendirilmesine yönelik çok büyük bir adım atıldığını ifade etti. Özdemir, 'Yıllardır denizden beslenen, denizin sunduğu güzelliklerle büyüyen ve gelişen bir kent olarak, bu kez biz denize bir şey veriyoruz. Denizimizin bize kattıklarına karşılık, ona yaşamı destekleyecek, ekosistemini güçlendirecek kalıcı bir değer bırakıyoruz. Projemiz; Belediyemizin çevre ve iklim politikalarının somut bir göstergesi aynı zamanda Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin ortaya koyduğu vizyonunun da önemli bir parçasıdır.' diye konuştu.

ANTALYA'NIN DENİZİ MUHTEŞEM BİR HAZİNE

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ise Antalya'nın denizinin çok kıymetli muhteşem bir hazine olduğunu vurguladı. Denizlerin tehdit altında olduğunu söyleyen Şahin, 'Kıyılarımıza vuran çöpler, deniz diplerinde biriken atıklar ve mikro plastikler denizlerimizi yok ediyor. Bizde tüm bunlardan yola çıkarak Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'ni oluşturmaya karar verdik. Şehrimizde sahip olduğumuz bu hazineyi bizden sonraki nesillere en güzel şekilde bırakmayı hedefledik. Dört ana hedefledik, bunlardan biri denizlerimizi ve kıyılarımızı temizlemek, ikincisi önlemek, üçüncüsü iyileştirmek ve dördüncü en önemli kısımda bu sahiplenmeyi tüm şehrin yapabilmesi için farkındalık çalışmalarıyla göstermekti' dedi.

HABİTAT ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLANACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy da proje ile ilgili teknik bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Atasoy, projenin üzerinde 2,5 yıldan fazla bir zamandır uğraş verdiklerini belirterek, Resiflerin dörderli gruplar halinde yerleştirileceğini ve iki uçta uzantıları olacağını söyledi. Atasoy, 'Ortada da bir tane referans noktası olacak. Özellikle izleme ile ilgili çalışmalar için bu bize habitat çeşitliliğini sağlayacak. Ekolojik işlevselliği maksimim düzeye eriştirecek. Aradaki akışları denizle ilgili akışları sağlayacak. Böylelikle balıklar o alanlara çok rahat geçiş yapabilecek ve gen geçişleri olacak. Bizim temel amacımız buradaki deneyimleri hassasiyetle incelemek ve buradan aldığımız deneyimlerle diğer alanlara geçiş yapmak' dedi.

35 YAPAY RESİF DENİZE İNDİRİLDİ

Konuşmaların ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve beraberindekiler Kaleiçi Yat Limanı'nda tekneyle denize açıldı.

Projenin ilk etabı kapsamında Düden Çayı'nın denize akan 'Aşağı Düden Şelalesi' açıklarında balık popülasyonun olmadığı bir alanda 35 yapay resif bloğu, 25 Haziran Dünya Denizcilik Günü'nde denize indirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve beraberindekiler resiflerin denize inişinin su altı görüntülerini tekneden canlı olarak izledi.

RESİFLER ALDAŞ TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Yapay resifler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ALDAŞ tarafından 3D yazıcı teknolojisi ve dijital üretim sistemleri kullanılarak üretildi. Yapay resifler çevrimiçi su kalitesi ölçümleri ve yapay zekâ destekli takip uygulamaları gibi sahip olduğu yenilikçi yaklaşım sayesinde Türkiye'de ve dünyada fark yaratan örnek bir çevre yatırımı olma niteliği taşıyor.