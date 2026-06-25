Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapsamlı bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından Sümela Manastırı'nın yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin önemli kültürel miras alanlarından biri olan Sümela Manastırı'nda yürütülen bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Ersoy, ziyaretçilerin güvenliği ve tarihi yapının korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, manastırın bulunduğu yamaçlarda kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını belirtti. Çalışmaların bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Bakan Ersoy, alınan önlemler sayesinde Sümela Manastırı'nın daha güvenli hale getirildiğini vurguladı.

Kültürel mirasın korunması ile ziyaretçi erişimi arasındaki dengeyi gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Bakan Ersoy, 'Sümela Manastırı'nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz' dedi.

Bakan Ersoy, doğa ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz miras alanında ziyaretçileri en güvenli koşullarda ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların aynı hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.