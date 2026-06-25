Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan su oyun parkları yaz boyunca sıcak havalarda serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası olacak. Bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan parklar 27 Haziran Cumartesi günü kullanıma sunulacak.

ORDU (İGFA) - Yıllar öncesinde Ünyeli çocuklar yazın eğlenebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri su oyun parkı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'den istekte bulunmuşlardı.

İsteklerini kıramayan Başkan Güler çocuklar için Ünye ilçesinde su oyun parkı çalışmalarını başlatarak kente yeni bir alan kazandırmıştı. İlçeye renk katan park, bugün çocukların en sevdiği mekanlardan biri haline geldi.

SU OYUN PARKLARI A'DAN Z'YE YENİLENDİ

Ünye ile birlikte Altınordu ilçesinde de bulunan su oyun parkları yaz sezonuna hazır hale getirmek için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarımlarını tamamladı.

Oyun gruplarından zemine kadar A'den Z'ye yenilenen parklar, 27 Haziran Cumartesi günü kullanıma açılacak.

SU OYUN PARKLARI ÇOCUKLARIN UĞRAK NOKTASI OLACAK

Özellikle hafta sonları ve okul tatilinde yoğun ilgi görmesi beklenen parklar, Ordu'ya gelen misafirlerin de uğramadan geçmediği bir mekana dönüşecek. Yaz ayı boyunca çocuklara eğlenceli bir ortam sunacak olan su oyun parkları tamamen ücretsiz olacak.