Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri, Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallesi'nde su kaynaklarını korumak, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla taşkın riskini azaltmak için dere ıslahı ve kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Dere yatakları ve çevresini düzenleyerek 600 metrelik hat boyunca taş duvar inşasını yapan BUSKİ ekipleri, bölgende evsel ve diğer atık suların arıtma tesislerine iletilmesi adına ihtiyaç duyulan 160 metrelik kanalizasyon çalışmasını tamamladı.

BUSKİ ekiplerince tamamlanan çalışmalarla birlikte bölgede taşkın riskinin azaltılması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi sağlandı.