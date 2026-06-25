İzmitlilerin yazın serinlemek için ilk tercihi olan aquapark, 26 Haziran'da kapılarını açıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin, Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan aquaparkı, kapılarını 26 Haziran'da (yarın) yeniden açıyor. İzmitlilerin serinlemek adına ilk durağı olan İzmit Belediyesi Aquapark'ı her gün 11.00-17.00 saatleri arasında tüm vatandaşları bekliyor.

HER YAŞA UYGUN EĞLENCE

Aquaparkta her yaşa ve ilgiye hitap eden farklı su oyunları ve kaydıraklar bulunuyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşama şansına sahip oluyor.

İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark sorumlusu Levent Azazi, 'Aquaparkımız hafta içi ve hafta sonu 11.00-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacak. Aquaparkımızda yetişkin ve çocuk kaydırakları mevcut. Bütün halkımızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.