Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem ayı vesilesiyle 17 ilçede 28 farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmayı amaçlayan etkinlik, 25 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

BURSA (İGFA) - Aşure dağıtımlarının ilk gününde 3 farklı ilçede 5 farklı noktada kazanlar kuruldu. Emirsultan Meydanı, Mihraplı Camii, İnegöl Alanyurt Meydanı, Ulu Cami ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki aşure dağıtımlarını Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Sinan Kahraman, Numan Çakır, Osman Şahin ve Kevser Öztürk gerçekleştirdi.

Program kapsamında aşure ikramları Karacabey Pazar Alanı, Orhangazi İlçe Meydanı, Yıldırım Arabayatağı Pazar Alanı, Görükle Köyiçi Meydanı, Kestel İlçe Meydanı, İnegöl Akhisar Meydanı, Orhaneli Çarşı Meydanı, Harmancık Merkez Camii Meydanı, Gürsu Pazar Alanı, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı ve Demirtaş Meydanı ile devam edecek.

Muharrem ayının manevi atmosferini ve paylaşma geleneğini yaşatmayı amaçlayan aşure dağıtımları, 15 Temmuz Çarşamba günü Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek ikramlarla sona erecek.