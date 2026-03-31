Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili hakkında uygulanan gözaltı sürecine sert tepki gösterdi. Açıklamalarda, sürecin hukuki değil siyasi olduğu vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da sabah saatlerinde yerel yönetim cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınmasının demokrasi açısından kaygı verici olduğunu belirterek, benzer uygulamaların daha önce de yaşandığını hatırlattı. Başkan Aydın, 'Sandıktan çıkan iradeyi bu şekilde hırpalamak, milletin tercihine gölge düşürür' ifadelerini kullanırken, ayrıca, ifadeye çağırma yöntemi varken gözaltı uygulanmasının adaletten çok siyasi bir mesaj taşıdığını savundu ve Mustafa Bozbey'in yanında olduklarını vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de sürece tepki göstererek, yaşananların yalnızca hukuki bir mesele olmadığını, Bursa halkının tercihlerine yönelik bir haksızlık olduğunu dile getirdi. Özdemir, görevde olan ve çağrıldığında ifade verebilecek bir başkana bu şekilde işlem yapılmasının 'akla ve vicdana sığmadığını' ifade etti.

Gözaltı işleminin, kente hizmet etmesi gereken bir yöneticiyi görevinden alıkoyduğunu belirten Başkan Özdemir, 'Seçimle gelenin yeri adliye koridorları değil, halkın yanıdır' dedi.

Her iki başkan da açıklamalarında, ayrıcalık değil eşit ve adil bir hukuk düzeni talep ettiklerini vurgulayarak, halk iradesinin her türlü baskının üzerinde olduğunu ifade etti.