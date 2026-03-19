Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da trafikte drift atan 2 sürücünün yakalandığını duyurdu. Sürücülere para cezası kesilirken ehliyetlerine de el konuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücülere yönelik denetimlerinde iki kişiyi yakaladı.

Trafiğe açık alanda drift atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

Trafikte tehlikeli hareketlere geçit yok❗️❗️❗️



İstanbul Eyüpsultan'da, trafiğe açık alanda drift atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokan 2 sürücü, Otoyol Jandarmamız tarafından tespit edilerek yakalandı.



????Yakalanan sürücüler hakkında: pic.twitter.com/jrQ4ppDWRz — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 19, 2026

Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.