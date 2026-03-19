Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde trafiği rahatlatacak ulaşım projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ulaşımda önemli bir noktada yaşanan yoğunluk, 'Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi' ile çözüme kavuşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de ulaşımı daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşak projesinde sona yaklaştı. Yoğun tempoda çalışan ekipler, projede yüzde 95 ilerleme seviyesine ulaştı.

Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişim noktasında yapımı süren köprülü kavşak kapsamında trafik akışı batı aksına yönlendirildi. Proje doğrultusunda doğu ve batı köprülerinde 120 santimetre çapında toplam 86 kazık çakılırken, 4 adet kenar ayak imalatı da tamamlandı. 35 metre açıklığa sahip modern köprü kapsamında taş duvar imalatı, 16 bin 500 metreküp toprakarme dolgu, 19 adet öngerilmeli kiriş montajı ve döşeme imalatları gerçekleştirildi. Ayrıca terasman çalışmaları, V kanal imalatı, yağmur suyu kanalları, PMT ve asfalt serimi ile oto korkuluk ve yaya korkuluklarının montajı da tamamlandı.

AYDINLATMA YAPILIYOR, ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen köprülü kavşak projesi yalnızca trafik akışını rahatlatmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin altyapı ve üstyapısını da güçlendirecek. Proje kapsamında Feribot Yolu Caddesi'nde 28 adet aydınlatma direği montajı yapılırken, Cengiz Topel Caddesi'nde ise 9 adet dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Darıca merkez trafiği ile Eskihisar Feribot İskelesi yönündeki yoğunluğun önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Yeni köprülü kavşak sayesinde feribot yoluna ve çevre caddelere kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla daha düzenli ve güvenli bir trafik ağı oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.