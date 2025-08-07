İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gece gündüz demeden sahada olan Beylikdüzü Belediyesi, yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçedekikent estetiğini ve ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Daha yaşanabilir bir Beylikdüzü için durmadan çalışan Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaaltyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. 7/24 sahada olan ekipler, 2025 yılının başından bu yana; 15 bin metrekare beton kaldırım ve parke imalatı, 270 noktada 8 bin metrekare parke bakım ve onarımı, 23 noktada ise beton kaldırım tamir ve bakımı gerçekleştirdi.

Öte yandan ilçenin altyapısını güçlendirmek adına yağmur suyu baca ve ızgaralarının düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılırken, çöken baca ve ızgaraların da tamiratı yapıldı.

Aynı zamanda son 8 ayda, 2 bin metre yeni yağmur suyu hattı ilçeye kazandırılırken 1,5 km uzunluğunda 11 yeni cadde-sokak açıldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

İlçedeki yolların kalitesini artırmak için asfalt çalışmalarını da titizlikle sürdüren Belediye; 2025 yılının başından bu yana 4 bin ton asfalt kaplama, 12 bin ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda pazaryeri çizimi, yaya geçidi boyama, okul saha çizimi ve aydınlatma çalışmaları gibi üstyapı çalışmalarını da sürdürdü. 2025 yılının başından bu yana ayrıca, bin m2 prestij meydan düzenlemesi tamamlanarak ilçeye kazandırıldı. Beylikdüzü Belediyesi, kent estetiğini ve ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarıyla hizmet üretmeye aralıksız devam ediyor.