İstanbul'da Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu belediyelerinde 2 belediye başkan yardımcısı, 7 belediye meclis üyesi ile birlikte bir Şişli Belediyesi ile bağlantılı sivil bir kişi olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li belediyelere yeni bir operasyon düzenlendi.

'Kent uzlaşısı' operasyonları kapsamında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Şişli, Üsküdar, Adalar, Fatih, Tuzla ve Beyoğlu belediyelerinde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsvcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için savcılık tarafından HDK Çatı Yapılanmasının İstanbul ilinde faaliyet gösteren mensuplarına ilişkin yürütülen ana soruşturma kapsamında aralarından şüpheli C.Y.’nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli L.G.’nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli B.K.’nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli E.G.’nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli G.A.’nın Fatih Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli H.Ö.’nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli N.A.’nın Adalar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli S.G.’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli T.Ş.’nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi, HDK mensubu olduğu tespit edilen Şüpheli İ.P.’nin (Beyoğlu Belediyesiyle bağlantılı sivil şahıs) olmak üzere toplam 10 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması, örgütsel doküman ve sair suç delillerin ele geçirilebilmesi için arama ve el koyma işlemleri amacıyla 11/02/2025 saat 06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon icrası kapsamında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ikameti, işyerleri ve şüphelilerden C.Y. ve L.G.’nin görev yaptıkları Belediye Başkanlıklarındaki mahsus odalarında arama işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.