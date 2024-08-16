Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 600 yıllık bir mirası çağdaş bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracak Tersane İstanbul Projesi’ni yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu. BİSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul Projesi alanında incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı olan alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşların tekrar Haliçle buluşmasını amaçladıklarını belirterek, “1,8 kilometrelik sahil hattını 1,5 yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız. Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83 bin 300 metrekare olan 26 tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Burada bulanan tarihi tersanemiz Tersane-i Amire, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden iki yıl sonra, 1455’te kuruldu. Fatih Sultan Mehmet sonrasında yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa edilerek tersane gelişmeye devam etti. Burası 16 ve 17. yüzyıllarda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan en büyük tersanelerdendi.” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ DOKUYU KORUYARAK VATANDAŞLARIMIZI TEKRAR HALİÇLE BULUŞTURMA AMACINI TAŞIYORUZ”

Tersanenin, Cumhuriyet Döneminde askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, proje alanının son 30 yılda tersane işlevini yitirdiğini kaydederek, “Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul projesini geliştirdik. Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar Haliçle buluşturma amacını taşıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve bin kişilik cami ile kütüphane de yapılacağını belirterek, “Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70’er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİNE ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNUYORUZ”

Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83 bin 300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Tersane İstanbul; tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak, gözlerden uzak kalan tersane bölgesi; zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla, yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacak.” diye konuştu.

“BU YIL BİTMEDEN BİRİNCİ FAZIN TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, 1.8 kilometre kıyı bandına sahip Tersane İstanbul’un 4 fazda inşa edildiğini kaydederek, 23 Şubat 2019’da temelin atılarak çalışmalara başlandığını anımsattı. Uraloğlu, proje genelinde ilerleme seviyesinin yüzde 69 olduğunu belirterek, “Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25. ve 26. blokların kısmi kabulünü 11 Haziran’da yaptık. Bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedefliyoruz. Osmanlı döneminde torpido fabrikası olarak kullanılan yapının restorasyonu bitince ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile hizmet vermeye başlıyor olacağız.” dedi.