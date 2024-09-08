İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan Camii’nden Fatih Camii’ne, Süleymaniye Camii’nden Nusretiye Camii’ne kentin siluetinin ayrılmaz bir parçası olan 44 tarihi camiyi, rutin bakım ve temizlik çalışmalarıyla ibadete hazır tutuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da kentin tarihî camilerinde rutin bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 kişilik ekiple aralarında Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Nusretiye Camii, Nuruosmaniye Camii ve Eyüpsultan Camii’nin de bulunduğu selâtin camilerde ve İstanbul’un 3 büyük yeni camisinde (Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmara İlahiyat Camii) bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca mahalle arası mescitleri ile yoğun kullanımda olan Sultanahmet Firuzağa Camii gibi tarihî camilerin de belli aralıklarla bakım ihtiyacını karşılıyor.

Rutin bakım ve temizlik çalışmaları, tarihî yapılara zarar vermeyen, özenle seçilmiş doğal içerikli malzemeler kullanılarak, bir “kültür varlığına” dokunmanın sorumluluğuyla yapılıyor; hem malzeme seçimi hem de uygulanacak teknik, alanında uzman restoratörler gözetiminde belirleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Miras’ın camilerle birlikte şehrin inanç haritasının önemli alanlarından yüzlerce türbe ve haziredeki rutin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

HİZMET SUNULAN CAMİ SAYISI 39’DAN 44’E ÇIKTI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılında imzalanan protokol doğrultusunda 2019 yılına kadar 39 camide verilen rutin bakım ve temizlik çalışmalarını, 2019 yılından itibaren 42 camide sürdüren İBB Miras, 2024 Eylül ayından itibaren ise İstanbul İl Müftülüğü’nün talebi üzerine Arap Camii ve Yıldız Hamidiye Camii’nde de hizmet vermeye başladı.