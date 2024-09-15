İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un turistik ve tarihi bölgelerinde sahte parfüm satıcılarıyla mücadeleyi sürdürüyor. İBB, bu kapsamda; son bir yıl içinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek 4 bin 555 sahte parfüme el koydu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği operasyonlar sonucunda 199 kişiye 3 bin 752 adet idari yaptırım ceza tutanağı düzenlenirken, ele geçirilen sahte parfümler yediemin depolarına taşındı ve 3 bin 141 adet sahte parfüm imha komisyonu tarafından imha edildi. Bin 414 adet parfüm için ise imha süreci başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince ele geçirilen sahte parfümler, dünyaca ünlü markaların orijinal ambalajlarının birebir kopyalarıyla piyasaya sürülmesi üzerine sıkı takip başlattı.

“Merdiven altı” diye tabir edilen koşullarda üretilen sahte parfümler, içeriğinde kullanılan maddeler izlenememesi sebebiyle, ciltle temas ettiğinde ya da solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten uzmanlar, bu tür taklit ürünlerin büyük risk taşıdığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahte parfüm satıcılarına yönelik “Kabahatler Kanunu ve Hanutçuluk Mevzuatı” doğrultusunda denetimler yapıyor ancak bu tür operasyonlar sahte parfüm üretim ve satışının kaynağını ortadan kaldırmakta yetersiz kaldığını belirterek, "Düşük maliyetlerle üretilen sahte parfümler, zaman zaman sokaklarda yüksek fiyatlarla vatandaşlara satılmaya çalışılıyor. Sahte parfüm ticareti, yalnızca bir seyyar satış kabahati olarak görülmemeli. Bu, sınai hakların ihlal edildiği ciddi bir suç ve marka haklarını korumak için sahte parfümlerin üretimden satışa kadar olan sürecinin detaylıca incelenmesi gerekiyor. Tüm ilgili kurumların iş birliği yaparak bu sorunu çözmesi gerekmekte olup, İBB ekipleri her türlü koordinasyon için hazır" diye konuştu.