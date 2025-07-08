İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde sosyal medya tartışması sonrası kavga eden E.E. ve M.C.T.’yi gözaltına alınırken, şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 7 Temmuz 2025’te Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana gelen kavga olayıyla ilgili operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, E.E. (21) ve M.C.T. (24) adlı şahısların sosyal medya üzerinden tartışarak randevulaştıkları ve kavga ettikleri tespit edildi.

Her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1942483021484957970

Şüpheliler hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı.

E.E. ve M.C.T., 8 Temmuz 2025’te adli makamlara sevk edilecek.