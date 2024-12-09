İstanbul Ümraniye’deki UKİD Uluslararası Sarı Saltuk Kültür Merkezi’nde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla “Batı Azerbaycan’a Dönüş Siyaseti” konulu bir konferans düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlenen etkinlikte Nahçıvan ve Azerbaycan’ın köklü tarihine ve zengin kültürel geçmişine dair önemli konular masaya yatırıldı.

Siyaset, iş dünyası ve akademik çevrelerden seçkin isimlerin katıldığı program, katılımcılara tarihi bir atmosferde keyifli bir deneyim sundu.

Etkinlikte, Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Milletvekili ve Tıp Doktoru Malahat İbrahimgizi ile Milli Meclis Sivil Toplum Kuruluşları ve Dini Kurumlar Komisyon Başkanı, Felsefe Doktoru ve Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Dr. Fazıl Mustafa dikkat çekici konuşmalar yaptı.

Dr. Fazıl Mustafa, Türkiye’nin Nahçıvan’a olan desteğine vurgu yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmuştur ve bu desteği hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreçte Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne sağlanan desteklerin tarihi önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan UKİD Başkanı Zeki Çalışkan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişki, sadece iki ülke arasındaki diplomatik bağlarla sınırlı olmayan, derin bir tarihsel ve kültürel ortaklığa dayandığına vurgu yaparak, "İki devlet, tek millet" ifadesi, bu kardeşlik ilişkisinin en özlü anlatımıdır. Ortak tarih, dil, din ve kültürel değerlerle şekillenen bu bağ, sadece geçmişin izlerini değil, geleceğe uzanan güçlü bir iş birliği vizyonunu da taşımaktadır” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluğunun köklü bir geçmişi olduğunu da belirten Çalışkan; "Tarih boyunca zorlu dönemlerde birbirine destek olma anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Özellikle Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği hızla gelişmiştir. Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş ve o günden bu yana her alanda kardeş ülkesinin yanında yer almıştır” diye konuştu.