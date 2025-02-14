Şile’de iki inek, bir mahallede yer alan zincir marketin bir şubesine girerek marulları yedi. Manzarayı gören çalışan adeta şoka uğrarken, elindeki paspasla inekleri dışarı çıkarttı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Şile ilçesindeki bir mahalledeki zincir marketlerden ŞOK'un bir şubesine giren ineklerin görüntüleri, mağazanın karşısında ikamet eden bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Çok sayıda beğeni ve yorum alan görüntülerde, markete giren iki ineğin marulları yediği, bu sırada temizlik yapan bir personelin elindeki paspasla hayvanları uzaklaştırdığı ve girişteki meyve sebze kasalarının devrilme görüntüleri şaşkınlık içinde izlendi.

Yüzleri gülümseten olayla ilgili vatandaşlar, sosyal medyada, "Yerleşim alanlarının artmasıyla ineklerin otlayacak yer bulamadığından, açlıklarını mağazaya girerek doyurmak istedikleri" şeklinde yorumlandı.