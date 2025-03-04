İstanbul'da Şile Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerel siyasetten öte gündemine ilişkin konuşması tepki çekti. Duruma tepki gösteren AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Kaya Kocaman'ın çıkışı üzerine Başkan Kabaayı ile "Mikrofonu kapatın. Alın şu mikrofonu" gerginliği yaşandı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi Meclisi'nde Belediye Başkanı Özgür Kabadayı; Ak Parti ve MHP Meclis üyelerine seslenirken tepki çekti.

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı konuşmasında, “Sizlerin huzurunda,Şile Halkının huzurunda iktidara sesleniyorum. Artık halk erken seçim değil hemen seçim istiyor” sözleri sonrasında AK Parti Meclis Grup Başkanı Kaya Kocaman, “Bu sizin görüş açınız, halk olarak toplum adına değerlendirme yapmanızı doğru bulmuyoruz, yerel belediyeciliğin dışında siyaset yapıyorsunuz bunu doğru değil” sözleri üzerine verilen cevap toplantıya bomba gibi düştü.

Başkan Kabadayı, AK Partili Kaya Kocaman'a yönelik “Kaya Bey kapatın mikrofonu” tepkisi sonrasında görevlilere gergin ses tonuyla, "Alın şu mikrofonu" sözleri tartışma konusu oldu.

Yaşanılan mikrofon gerginliği ardından MHP'li Meclis Üyesi Zeliha Deniz Olcar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cebren ve hile ile mikrofonlarımız kapatılmazken ben” paylaşımı dikkat çekti.

Ülke ekonomisi ve terörsüz Türkiye konularına da değinen Başkan Kabadayı'nın, "Ülkemizde Liyakat yerine torpille emek ise yandaşlığa ve yalaka düzene teslim edilmiştir” sözleri dikkat çekti.