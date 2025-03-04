Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ve halkın güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G.P. adlı şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 8,14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.