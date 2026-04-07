Parlamentolararası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde 15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - Parlamentolararası diplomasi alanının en önemli platformlarından biri olan Parlamentolararası Birlik'in 152. Genel Kurul Toplantısı, 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda yabancı meclis başkanı, parlamenter, üst düzey bürokrat ve misyon şefi katılacak.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak Genel Kurul'un ana teması, 'Gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı güvence altına almak ve adaleti sağlamak' olarak belirlendi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Genel Kurul kapsamında PAB'ın daimi komiteleri ve parlamenter organları da toplanacak. Oturumlarda çatışma sonrası barışın tesisi, ekonomik iş birliği, parlamenterlerin insan hakları, engelli bireylerin güçlendirilmesi, Filistin meselesi ve iklim değişikliği gibi küresel başlıklar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yeni PAB Genel Sekreterinin seçilmesi ve 2027-2032 dönemini kapsayan strateji belgesinin kabul edilmesi planlanıyor.