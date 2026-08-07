Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yıllardır çözüm bekleyen önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Kocaeli Toptancılar Sitesi'nin (KOTKO) taşınmasını sağlayacak protokol, Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı. Böylelikle şehir trafiğini rahatlatacak ve ticaret alanlarını daha modern bir yapıya kavuşturacak dönüşüm süreci resmen başlamış oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti daha dirençli ve modern hale getirme hedefi doğrultusunda önemli bir kentsel dönüşüm adımını daha hayata geçirdi.

Şehir merkezinde kalan Kocaeli Toptancılar Sitesi'nin (KOTKO) taşınmasını sağlayacak iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu tarafından imza altına alındı.

Böylelikle KOTKO'nun kentsel dönüşüm ve taşınma süreci resmen başlamış oldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KRİTİK ADIM

İzmit Körfez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 1999 öncesi yapısıyla günümüz deprem standartlarını karşılamayan KOTKO, ağır araç trafiği nedeniyle şehir içi ulaşımı da olumsuz etkiliyordu. Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu çözmek ve esnafı daha güvenli alanlara taşımak amacıyla dönüşüm sürecini hızlandırdı.

ESNAFIN TALEBİ KARŞILIK BULDU

KOTKO esnafının yüzde 84 oranındaki taşınma ve dönüşüm talebini dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin en önemli aşaması olan rezerv alan sorununu Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde çözüme kavuşturdu.

BAŞİSKELE OVACIK'TA YENİ MERKEZ

İmzalanan protokol kapsamında Başiskele Ovacık Mahallesi'nde yer alan 60 dönümlük alan, kentsel dönüşüm projesi için rezerv alan olarak kullanılacak. Yeni alanda modern, planlı ve afetlere dayanıklı bir ticaret merkezi kurulacak.

KENTE VE ESNAFA ÇİFTE KAZANIM

Projeyle birlikte KOTKO esnafı, afet standartlarına uygun, modern lojistik altyapıya sahip yeni iş yerlerine kavuşacak. Aynı zamanda ağır tonajlı araçların şehir merkezine ve Ömer Türkçakal Bulvarı'na girişinin azalmasıyla trafik akışı daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu dönüşümle hem şehir içi yaşam kalitesini artırmayı hem de ticari faaliyetleri daha sürdürülebilir ve güvenli alanlara taşımayı hedefliyor.