Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayladan sahile kentin farklı noktalarında düzenlenen 'Yaz Dostum' konserleri, Mersinlileri müziğin birleştirici gücüyle buluşturmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Meydanı dolduran vatandaşlar, sevilen şarkılar eşliğinde dans ederek eğlencenin tadını çıkardı. Ardından sahneyi devralan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

DJ EMRAH: 'HER KONSERİMİZ ÜZERİNE KATA KATA İLERLİYOR'

Gecenin açılışını gerçekleştiren DJ Emrah, vatandaşların coşkusunun her konserle daha da arttığını belirterek, 'Çok güzel bir gece ve muhteşem bir performanstı. Her konserimiz üzerine kata kata ilerliyor ve halkımızın coşkusu hiçbir zaman dinmiyor. Bugün de hep birlikte buna şahit olduk' dedi.

Gösterdiği performansın ardından sahneyi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'na bıraktığını ifade eden DJ Emrah, 'Biz halkımız için varız ve her zaman da olacağız. Bu gibi etkinlikleri ve imkânları sağladığı için de Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum' diye konuştu.

TÖMÜK SAKİNLERİ 'YAZ DOSTUM' İLE KEYİFLİ BİR AKŞAM YAŞADI

Öner Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Şentuğ, her yıl gerçekleşen konserlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Etkinliğin yalnızca site sakinlerine değil, çevrede yaşayan vatandaşlara da ulaştığını kaydeden Şentuğ, 'Her yıl çok güzel oluyor. Öner Sitesi olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok memnunuz.

Hem sitemizdeki insanlar hem de çevrede yaşayan vatandaşlar eğleniyor. Sanatçıların performansı çok güzeldi. DJ performansının konser öncesinde insanları eğlenceye hazırlaması da oldukça etkili oldu. Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.