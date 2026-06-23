İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince danışmanlık şirketleri üzerinden usulsüz ikamet izni düzenlendiği ve sahte belgelerle kamu kurumlarının yanıltıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde yürütüldüğü belirlenen göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, bazı danışmanlık şirketleri aracılığıyla usulsüz ikamet izinleri düzenlendiği, sahte ve gerçeğe aykırı belgeler hazırlanarak kamu kurumlarının yanıltıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve bu suça aracılık eden organizasyonlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, 'Suça geçit yok' mesajı verildi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce ⤵️



Danışmanlık şirketleri üzerinden usulsüz ikamet izni düzenlendiği, sahte ve gerçeğe aykırı belgeler hazırlanarak kamu kurumlarının yanıltıldığı ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin organize şekilde: pic.twitter.com/IwXClbnRVd İzmir'de Aliberti Köşkü kent parkına dönüşüyor İçeriği Görüntüle June 23, 2026