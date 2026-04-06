Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce; ▪️ Sahte belgelerle usulsüz ikamet izni temin eden şüpheli şahıslara yönelik⬇️ İstanbul merkezli 6️⃣ ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 5️⃣1️⃣ şüpheli şahıs yakalandı. #İstanbulunHuzuru ????????: pic.twitter.com/4y62v6rTnz

Yetkililer, yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğünü belirtirken, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyonun, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve usulsüz ikamet süreçlerinin engellenmesine yönelik yürütüldüğü bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle usulsüz ikamet izni temin eden şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

