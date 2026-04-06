İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sahte belgelerle usulsüz ikamet izni sağlayan şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle usulsüz ikamet izni temin eden şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyonun, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve usulsüz ikamet süreçlerinin engellenmesine yönelik yürütüldüğü bildirildi.
Yetkililer, yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğünü belirtirken, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
