Milli Eğitim Bakanlığı, özel izin almadan eğitim faaliyeti yürüten okullara devam eden öğrencilerin durumunun tespit edilmesi için valiliklere yazı gönderdi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 'İzinsiz Eğitim Faaliyeti Gösteren Okullara Devam Eden Öğrenciler' konulu bir yazıyı tüm valiliklere iletti.

Yazıda, Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Anayasa'nın 42'nci maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında devlet denetiminde yürütülmesi gerektiği hatırlatıldı.

MEB'in resmi internet sitesinde yer alan habere göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine atıfta bulunarak, yetkisiz kurumların eğitim faaliyetlerinin Bakanlık izni olmadan yürütülemeyeceğini vurguladı. Yazıda ayrıca, temel eğitim çağındaki öğrencilerin ilköğretim okullarında, ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ise Bakanlığa bağlı okullarda zorunlu örgün eğitim kapsamında bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Yazıda, geçmiş yıllarda yabancı ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarına bağlı olarak açılan bazı okullara Türk öğrencilerin kayıt edilmesinin yasaya aykırı olabileceğine dair duyumlar alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda valiliklerden, e-Okul sistemi üzerinden kayıtlı olup devamsız olan ve yasal statüsü bulunmayan okullara devam eden Türk öğrencilerin tespit edilmesi istendi.

MEB, öğrencilerin yasal statüsü olmayan okullara devam ettiğinin anlaşılması durumunda velilere bildirimde bulunulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Bakanlık, işlem sırasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.