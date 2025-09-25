İstanbul Maltepe Belediyesi’nce ilçede ikamet eden 7- 13 yaş arası çocuklar, 15- 25 yaş aralığındaki gençler ve 18- 60 yaş arası yetişkinlere yönelik koro seçmeleri için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Gençlik Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu seçmeleri için ön talepler toplanmaya başladı. Yeni dönem koro çalışmalarına online başvurular 3 Ekim’e kadar devam edecek. Maltepe’de ikamet eden vatandaşların ücretsiz katılabileceği koro çalışmalarıyla müziğin farklı yaş grubundaki kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

ÇOCUK VE GENÇLER 5 DALDA YARIŞACAK

Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu’na, 7-13 yaş arasındaki soprano ve alto ses gruplarından oluşan erkek ve kız koristler alınacak. Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu’na ise 15-25 yaş aralığındaki soprano, alto, tenor, bas ses gruplarından oluşan erkek ve kız koristler alınacak. Çok Sesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu için tek ve çift ses duyuş, melodi, ritim ve şarkı gibi 5 dalda sınav yapılacak. Çok Sesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu, Maltepe Belediyesi’nce düzenlenecek milli bayramlarda ve etkinliklerde sahne alarak, yurtiçi festivallerde konserler verecek.

SANAT VE HALK MÜZİĞİ TUTKUNLARI BİR ARAYA GELECEK

Türk Halk Müziği Korosu’na ve Türk Sanat Müziği Korosu’na ise 18-60 yaş arasındaki halk müziğini ve Türk sanat müziğini seven erkek ve kadın koristler alınacak. Yüz yüze yapılacak seçme sınavlarında adaylar eserlerini icra edecekler. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Seçme sınavları yüz yüze yapılacak. Kesin kayıt için istenen belgelere ve detaylara https://www.maltepe.bel.tr/icerik/maltepe-belediyesi-korolari adresinden ulaşılabilir.