Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan Haziran ayı ikinci tur yüzme suyu kirliliği izleme sonuçlarına göre, deniz ve göl sularında yapılan analizlerde birçok plaj 'iyi' kalite olarak değerlendirildi. Bazı noktalarda ise su kalitesi 'orta' seviyede ölçüldü.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 2026 yılı Haziran ayı ikinci tur Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu sonuçlarını yayımladı. Deniz ve göl sularında gerçekleştirilen analizlerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı plajların su kalitesi değerlendirildi.

İl genelinde yapılan ölçümlerde; Escherichia coli ve intestinal enterokok değerleri üzerinden yapılan incelemeler sonucunda plajların yüzme suyu kalite durumları belirlendi.

GEMLİK'TE 8 NOKTADAN 7'Sİ 'İYİ' ÇIKTI

Gemlik ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde yapılan ölçümlerde; Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Büyükkumla Halk Plajı, Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Gemsaz Halk Plajı ve Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı 'iyi' kategorisinde yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kumsaz Halk Plajı ise yapılan analizlerde 'orta' kalite olarak değerlendirildi.

MUDANYA'DA BAZI PLAJLARDA 'ORTA' KALİTE

Mudanya'da gerçekleştirilen kontrollerde Altıntaş Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Büyükşehir Belediyesi Eşkel Halk Plajı ve Büyükşehir Belediyesi Eğerce Halk Plajı 'iyi' kalite sınıfında ölçüldü. Kumyaka Halk Plajı ile Büyükşehir Belediyesi Mesudiye Halk Plajı ise 'orta' kalite olarak belirlendi.

KARACABEY PLAJLARINDA SONUÇLAR AÇIKLANDI

Karacabey'de yapılan analizlerde Malkara Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajı 'iyi' kategoride yer alırken, Yeniköy Halk Plajı 'orta' kalite olarak değerlendirildi.

İznik-Orhangazi bölgesindeki göl suyu analizlerinde ise Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevkii Halk Plajı ve Orhangazi Halk Plajı 'iyi' kalite sınıfında çıktı. Darka Tatil Köyü'nde yapılan ölçümde ise su kalitesi 'orta' olarak belirlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, analizlerde 'iyi' sınıfında yer alan sularda Escherichia coli ve intestinal enterokok değerleri belirlenen sınırların altında bulunurken, 'orta' kategorisindeki noktalarda ise değerlerin izleme kriterleri içinde ancak daha yüksek seviyelerde olduğu kaydedildi. Yetkililer, yüzme suyu kalitesinin düzenli olarak takip edildiğini ve vatandaşların güvenli şekilde denize ve göle girebilmesi amacıyla ölçüm çalışmalarının sezon boyunca sürdürüleceğini bildirdi.