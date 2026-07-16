Ordu Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. OSKİ tarafından Kumru ilçesinde hizmet veren içme suyu arıtma tesisinin modernizasyon ve yenileme çalışmalarına başlandı.

ORDU (İGFA) - Kullanım ömrünü tamamlayan mevcut tesis, mekanik aksamının eskimesi, betonarme yapısındaki yıpranmalar ve eski teknolojiyle çalışan yavaş kum filtreli sistemi nedeniyle özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyordu.

Zaman zaman bulanıklık sorunlarının yaşandığı tesis, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle tamamen modern bir yapıya kavuşturuluyor.

30'DAN FAZLA MAHALLEYE HİZMET VERECEK

Yaklaşık 90 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje tamamlandığında, Kumru ilçe merkezi başta olmak üzere 30'dan fazla mahalleye daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

Mevcut kapasitesi iki katına çıkarılacak tesis, hem daha fazla su arıtabilecek hem de son teknoloji sistemlerle hizmet verecek.

SON TEKNOLOJİYLE SU KALİTESİ SÜREKLİ İZLENECEK

Modernizasyon kapsamında tesisin otomasyon sistemi de yenileniyor. Böylece içme suyunun kalitesi kaynaktan musluğa kadar her aşamada anlık olarak izlenebilecek.

Kurulacak yeni sistemler sayesinde suyun daha berrak, sağlıklı ve güvenli şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

DAHA HIZLI VE VERİMLİ ÇALIŞACAK

Yenileme çalışmaları kapsamında giriş yapıları, depo borulamaları ve durultucu havuzlar da modernize ediliyor. OSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından tesis, daha az insan gücüyle daha hızlı ve verimli hizmet verebilecek.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapılarak tesis vatandaşların hizmetine sunulacak.