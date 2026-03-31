İSTANBUL (İGFA) - Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan 'SECAP Raporu'nda Maltepe'nin enerji sisteminden ulaşım altyapısına, atık yönetiminden tüketim alışkanlıklarına kadar düşük karbonlu bir dönüşüm vizyonuna geçişini gerçekleştirmesi için öneriler sıralandı.

Maltepe Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) gerçekleştirilen toplantıya ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi birimlerinin yanı sıra İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Maltepe Belediyesi Meclis üyeleriyle muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

'DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA BİRLİKTE MÜMKÜN'

Tüm paydaşlara teşekkür eden Başkan Köymen 'Bu plan, daha eşit, daha adil ve daha yaşanabilir bir kent kurma iddiamızın bir parçasıdır. İklim değişikliğiyle mücadele ertelenemez. Bu mücadele; bilimsel bir zorunluluk olduğu kadar, kamusal bir sorumluluk ve siyasi bir tercihtir. Biz tercihimizi; doğadan, bilimden ve halktan yana kullanıyoruz. Katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla; Maltepe'yi daha dirençli, daha adil ve daha yeşil bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki: Daha yaşanabilir bir Maltepe, daha yaşanabilir bir İstanbul ve daha yaşanabilir bir dünya birlikte mümkün.' sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur, planın oluşum süreci ve detaylarını aktaran ve raporla ilgili somut bulguları açıkladığı bir sunum gerçekleştirdi. Akdağ'ın aktardığı 'SECAP Raporu'nda Maltepe'nin enerji sisteminden ulaşım altyapısına, atık yönetiminden tüketim alışkanlıklarına kadar düşük karbonlu bir dönüşüm vizyonuna geçişini gerçekleştirmesi için öneriler sıralandı.