Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na kadar Antalya'nın 19 ilçesinde; kamu binaları, parklar, caddeler, kavşaklar ve duraklar gibi alanlarda en az bir noktaya 'Erişilebilirlik Belgesi' kazandırılması hedefleniyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran projelere imza atmayı sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ana hizmet binasında, 19 ilçede 'Erişilebilirlik Belgesi' alınmasına yönelik erişilebilirlik seferberliği toplantısı gerçekleştirildi.

Bu çalışmayla kent genelinde erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturulması ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon üyeleri ile teknik sorumlular, 19 ilçe yetkilileri katıldı. Toplantıda Antalya'nın19 ilçesinin her birinde kamu binası, park, bahçe, cadde, kavşak, durak gibi en az bir noktanın 'Erişilebilirlik Belgesi' almasını hedefleyen bir çalışma başlatılması planlandı.

ERİŞİLEBİLİRLİK BELGELERİ 16 MAYIS'TA VERİLECEK

Çalışmaların denetim ve belgelendirme süreci Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yürütülecek. İlçe belediyelerinde yapılacak saha çalışmalarının teknik takibi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sağlanacak.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası sonunda, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nde düzenlenecek törenle, belge almaya hak kazanan noktalara erişebilirlilik belgeleri takdim edilecek.