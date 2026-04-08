İstanbul'da Maltepe Belediyesi Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanmak isteyen öğrenciler için ücretsiz LGS Hazırlık Kursları düzenliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, zorlu sınav süreçlerinde öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 8. sınıf öğrencilerini Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlamak amacıyla ücretsiz LGS Hazırlık Kursları düzenleniyor. Kurslarda Türkçeden Matematiğe, Fen Bilimleri'nden Sosyal Bilgiler'e kadar tüm LGS derslerinde uzman eğitmenler eşliğinde eğitim sunulacak.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler için kuruma kabul ve değerlendirme sınavı yapılacak ve ön kayıt gerçekleştirilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu kurslar için son başvuru tarihi 2 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Yalnız çevrim içi olarak alınacak kayıtlarla ilgili detaylı bilgi ve ön kayıt için Maltepe Belediyesi'ne 0216 208 96 98, dahili: 3 üzerinden ulaşılabilecek