2026 Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında yedek adaylardan kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının sonuçları erişime açıldı. Kayıt başvuruları 8 Nisan'da başlayacak.
ANKARA (İGFA) - MEB, 2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitim Programı'na kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerektiğini duyurdu.
8 Nisan (bugün) itibariyle başlayan kayıt başvurularının 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği, hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı öğrenildi.
